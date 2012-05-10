Капіталізація біржового списку ПФТС у квітні зросла на 12%

Капіталізація біржового списку ПФТС у квітні ц.р. у порівнянні з попереднім місяцем зросла на 12% – до 135,4 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у квітні знизився на 0,7% - до 527,84 пункта.

Загальний обсяг торгів цінними паперами на біржі у квітні становив 7 млрд 205,3 млн. грн. З них на торги акціями припадало 24 млн. грн, корпоративними облігаціями – 873,4 млн. грн, муніципальними облігаціями – 1,3 млн. грн, ОВДП – 6 млрд 297,4 млн. грн.

Станом на кінець лютого до біржового списку ПФТС було включено 1101 цінний папір: 517 акцій підприємств, 323 корпоративні облігації, 112 цінних паперів інститутів спільного інвестування, 137 випусків державних облігацій, 12 випусків облігацій місцевих позик.