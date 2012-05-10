Український фондовий ринок сьогодні впав дуже значно

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 10 травня, впав на 4,32% - до 1220,54 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 165,7 млн грн, із них на фондовому ринку - 48,8 млн грн, на терміновому ринку - 116,9 млн грн.

Лідерами зниження на Українській біржі серед паперів, що активно торгуються, стали акції "Укрнафти" (-11,11%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 10 травня знизився на 2,58% - до 485,05 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 52,4 млн грн, грн, із них на державні облігації припало 50,2 млн грн, на облігації підприємств - 2 млн грн.

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