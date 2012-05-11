Українські інвестори використовують будь-який привід для закриття довгих позицій - експерти

Українські інвестори зараз використовують будь-який привід для закриття довгих позицій і виходу в кеш, повідомили УНІАН у фінансовій компанії "Укранет".

Як відзначили в компанії, індекс українських акцій UX вчора, 10 травня, знову оновив мінімальні позначки і досяг рівнів, на яких знаходився у вересні 2009 року. Усього за підсумками сесії індекс UX втратив 55,07 пункту, що також стало рекордним значенням з листопада минулого року.

Зокрема, в індексному кошику Української біржі за підсумками сесії акції "Азовсталі" обвалилися на 11,11%, а папери "Укрнафти" впали на 7,56%. Значні втрати понесли також акції Авдіївського коксохіму і Єнакіївського метзаводу, які подешевшали на 5,89% і 4,66% відповідно. Червневий ф'ючерс на індекс UX просів на 3,33% і на закритті торгувався за ціною 1220 грн.

Як повідомили УНІАН в інвестиційній групі "Арт Капітал", незважаючи на помірно-позитивний настрій на світових ринках, український охопили панічні розпродажі. "Очевидно, продажі на УБ були пов'язані з суто внутрішніми чинниками, такими як вимушений розпродаж активів напередодні літніх відпусток", - відзначили в компанії.