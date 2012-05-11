Завтра набуде чинності закон про зняття заборони на приватизацію ТЕЦ

Завтра, 12 травня, набуде чинності закон «Про внесення змін до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».

Текст закону опублікований в сьогоднішньому випуску газети «Урядовий кур'єр».

Згідно з документом, закон набуває чинності наступного дня після публікації.

Зокрема, зі списку об'єктів, які не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, виключені Сімферопольська ТЕЦ, Дніпродзержинська ТЕЦ, Сєверодонецька ТЕЦ, Миколаївська ТЕЦ, Одеська ТЕЦ, Охтирські теплові мережі, ТЕЦ науково-технічного центру «Есхар» в Харківській області, Херсонська ТЕЦ та Севастопольська ТЕЦ.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор Янукович підписав Закон № 4649-VI «Про внесення змін до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».

12 квітня ц.р. Верховна Рада прийняла в цілому даний закон.

Закон передбачає зняття заборони на приватизацію ТЕЦ для подальшої реалізації програми з технічного переоснащення з допомогою залучення недержавних інвестицій шляхом передачі їх в оренду або концесію.

Законом внесено зміни до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані. Усього таких об'єктів 14.