Фонди всіх глобальних ринків, що розвиваються, відчули за тиждень відтік коштів

Фонди всіх глобальних ринків, що розвиваються, відчули за останній тиждень відтік коштів на тлі незгасаючі перипетій у світовій економіці.

Як повідомляє Reuters, про це йдеться у звіті аналізу руху фінансових потоків компанії EPFR Global.

За даними EPFR, відтік коштів з усіх ринків, що розвиваються, перевищив 1 млрд дол.

Російські державні фонди зафіксували чистий відтік коштів у розмірі 189 млн дол., або 1,3% від обсягу активів під управлінням, за тиждень до 9 травня. Це в десять разів більше, ніж було виведено з даної категорії фондів за попередній тиждень. У групі країн БРІК результати російських фондів виявилися найбільш слабкими. Фонди інвестицій в Бразилію зафіксували відтік у 110 млн дол., в фонди Китаю та Індії втратили 35 млн дол. і 52,6 млн дол. відповідно. Як відзначає Reuters, економічні проблеми в Європі, ризик уповільнення зростання китайської економіки, а також загальне неприйняття ризику не сприяли інвестиційної активності на всіх світових ринках.

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