Індекс UX прискорив зниження - експерт

Індекс UX прискорив зниження, незважаючи на нейтральний характер динаміки зовнішніх ринків.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко.

На його думку, «відсутність подієвих тригерів для випереджаючого падіння українського ринку говорить про те, що ми маємо справу з ліквідацією позицій в умовах низької ліквідності. У такій ситуації дефіцит великих і середніх за розміром покупців призводить до самопосилення продажів».

Як зазначив П.Ілляшенко, завдяки зниженню протягом п'яти торгових сесій поспіль індекс UX наблизився до досягнення цілей кількаденної корекції. В результаті процес закриття коротких позицій можна завершувати. Проте в разі зниження ф'ючерсів на індекс S & P 500 в діапазоні нижче рівня 1340 пунктів протягом сьогоднішньої торгової сесії невелику частину позиції можна перенести на понеділок.

У той же час, додав аналітик, «якщо поточні рівні підтримки для американських фондових індексів, австралійського і новозеландського доларів, а також міді все ж встоять, тоді вже наступного тижня можна буде очікувати зміну напряму тенденції для широкого набору ризикових активів. Поки ж відкривати довгі позиції невигідно з точки зору балансу ризиків».

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 10 травня, впав на 4,32% - до 1220,54 пункту. Загальний обсяг торгів склав 165,7 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 2,58% - до 485,05 пункту. Загальний обсяг торгів склав 52,4 млн грн.

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