АМКУ дозволив DTEK придбати понад 50% акцій «Крименерго»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл компанії DTEK Holdings Limited (Кіпр) на придбання акцій ПАТ «Крименерго» (м. Сімферополь, АР Крим), повідомляє прес-служба АМКУ.

У повідомленні зазначається, що це придбання забезпечує перевищення 50% голосів у найвищому органі управління підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав DTEK Holdings Limited, що є керуючою компанією енергохолдингу ДТЕК, переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 45% держпакета акцій ПАТ «Крименерго».

Наприкінці 2010 року 12,49% акцій «Крименерго» сконцентрувало ТОВ «ДТЕК» (Донецьк).

Довідка УНІАН. ПАТ «Крименерго» (м. Сімферополь, АР Крим) займає домінуюче становище на ринку енергопостачання Автономної Республіки Крим.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Рінату Ахметову.