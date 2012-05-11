ТММ перейшла у вищий сегмент на Франкфуртській фондовій біржі

TMM Real Estate Development Public Limited оголосив про те, що, починаючи з сьогоднішнього дня, глобальні депозитарні розписки компанії ТММ торгуються в Entry Standard регульованого неофіційного сегменту ринку Франкфуртської фондової біржі, повідомили УНІАН в компанії.

Згідно з повідомленням, перехід у сегмент ринку з жорсткішими вимогами був ініційований компанією ТММ у зв'язку з реорганізацією, яка відбувається всередині Франкфуртської фондової біржі. Раніше цінні папери ТММ торгувалися у сегменті First Quotation Board Франкфуртської фондової біржі.

Унаслідок переходу в Entry Standard ТММ повинна буде виконувати низку додаткових вимог сегменту, серед яких випуск прес-релізів про всі події в компанії, які можуть вплинути на ціну акцій компанії, своєчасна публікація фінансової звітності тощо.

Генеральний директор компанії ТММ Микола Толмачов відзначив, що перехід ТММ у вищий сегмент ринку підвищить привабливість цінних паперів компанії для нових інвесторів.

Довідка УНІАН. «ТММ» – девелоперсько-будівельна компанія повного циклу. Компанія працює на будівельному ринку України з 1994 року. Основні види діяльності – будівництво житлових комплексів «під ключ», а також офісних, торгових і промислових об'єктів. З моменту заснування компанія реалізувала 31 проект нерухомості загальною площею понад 600 тис. кв. м у Києві, Харкові, Житомирі та Ялті.

Глобальні депозитарні розписки компанії ТММ котируються на Open Market Франкфуртської фондової біржі з травня 2007 р.