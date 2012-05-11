Індекс Української біржі зріс на 0,30%, індекс ПФТС знизився на 2,27%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 11 травня, зріс на 0,30% - до 1224,18 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 128 млн грн, з них на фондовому ринку - 40,6 млн грн, на терміновому ринку - 87 млн грн.

Одними з небагатьох акцій, які підвищувалися на сьогоднішніх торгах, а також лідерами підвищення на Українській біржі стали акції "Азовсталі" (підвищилися на 4,71%, після вчорашнього зниження на 11,11%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 11 травня знизився на 2,27% - до 474,03 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 94 млн грн.