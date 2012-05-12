Об’єднана опозиція виступає за закон про одержавлення стратегічних об’єктів

Об’єднана опозиція виступає за ухвалення закону про одержавлення стратегічних об’єктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав народний депутат України, лідер опозиції Арсеній Яценюк, представляючи програму на Форумі об’єднаної опозиції.

Він зазначив, що новий парламент прийме закон про одержавлення стратегічних об’єктів «які президент Янукович подарував своїй родині і своїм наближеним опричникам, йдеться про енергетику, про транспорт і комунікації».

А.Яценюк наголосив, що такий закон ухвалить новий парламент.

Також А.Яценюк підкреслив, що новий парламент не дозволить внести зміни до Конституції України в плані обрання Президента України в парламенті.

Він назвав Януковича Президентом «на один раз». За його словами, «в Україні буде новий демократичний Президент України, який вболіває за долю України», - підкреслив А.Яценюк.

А.Яценюк наголосив, що опозиція виступає за ухвалення закону про вищу освіту, яким передбачатиметься грантова система для кожного талановитого студента.

Він підкреслив, що опозиція виступає за те, щоб в середній школі була програма «знай англійську, як українську». «Ми європейська країна і кожна наша дитина буде розмовляти англійською мовою так само, як вона розмовляє своєю рідною мовою», - наголосив А.Яценюк.

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