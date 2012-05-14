Український фондовий ринок продовжує падіння

Український фондовий ринок сьогодні, 14 травня, продовжив своє падіння.

Як повідомляє сайт "Української біржі", індекс UX станом на 11:34 обвалився на 3,05% - до 1186,79 пунктів. Серед акцій, які найактивніше торгуються, лідерами падіння стали акції "Азовсталі" (знизилися на 5,20%), "Укрнафти" (-3,39%).

Індекс ПФТС знизився на 0,17% - до 473,24 пунктів.

Нагадаємо, за підсумками минулого тижня індекс UX впав майже на 11%.