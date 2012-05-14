Український фондовий ринок продовжує падіння
12:14, 14 травня 2012Фондовий ринок
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Український фондовий ринок сьогодні, 14 травня, продовжив своє падіння.
Як повідомляє сайт "Української біржі", індекс UX станом на 11:34 обвалився на 3,05% - до 1186,79 пунктів. Серед акцій, які найактивніше торгуються, лідерами падіння стали акції "Азовсталі" (знизилися на 5,20%), "Укрнафти" (-3,39%).
Індекс ПФТС знизився на 0,17% - до 473,24 пунктів.
Нагадаємо, за підсумками минулого тижня індекс UX впав майже на 11%.
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