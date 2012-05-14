Мінфін упустив момент продавлювання ринку вниз за ставками ОВДП — експерт

Міністерство фінансів України упустило момент продавлювання ринку вниз за ставками облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), вважає фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.

«Мінфін упустив момент продавлювання ринку вниз за ставками і наразі різких рухів не передбачається», - сказано в коментарі експерта, переданому УНІАН.

С.Фурса нагадує, що у вівторок, 15 травня, уряд проведе черговий аукціон із розміщення ОВДП. Мінфін запропонує дві серії стандартних облігацій з терміном обігу один і два роки, індексні облігації з датою погашення 13 травня 2015 року і ОВДП, номіновані в доларах з терміном обігу 18 місяців.

Експерт упевнений в тому, що аукціон пройде без сюрпризів та ажіотажу. Ринок вийде з покупками в основному за річними облігаціями. Прибутковість цих заявок становитиме 14%. С.Фурса прогнозує помірні покупки за валютними паперами, де ставки перебувають на незмінному рівні у 9,3% вже давно, а ось продажі за індексованими облігаціями важкопередбачувані.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, в січні-березні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики на суму 16,64 млрд грн, 534,42 млн. дол. і 205,21 млн. євро.