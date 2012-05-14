Дрібними операціями індекс UX опускають на нові мінімуми

Покупці знижують заявки на купівлю основних акцій через великі спреди у таблиці заявок, дрібними операціями опускаючи індекс Української біржі (UX) на нові мінімуми.

Так керівник відділу підтримки клієнтів інтернет-трейдингу Dragon Capital Дмитро Макаренко прокоментував УНІАН поточну ситуацію на українському фондовому ринку.

«Зниження відбувається на достатньо низьких обсягах, а низька ліквідність є основною проблемою нашого ринку», - додав він.

За його словами, у понеділок український ринок акцій при відкритті впав на 1,5% і після невеликої консолідації продовжив зниження. Станом на 16:30 зниження індексу UX становило 5,67%. Драйверами зниження індексу УБ виступають акції металургійного сектора, «Азовсталі» і Єнакієвського метзаводу.

Нагадаємо, за підсумками минулого тижня індекс UX опустився майже на 11%.

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