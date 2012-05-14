Індекс Української біржі впав більш ніж на 7%

18:38, 14 травня 2012
Фондовий ринок
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Індекс Української біржі (UX) станом на 17:21 понеділка обвалився на 7,28% - до рівня 1135,08 пунктів, повідомляє сайт біржі.

Загальний обсяг торгів склав 138,9 млн грн.

Серед акцій, які найактивніше торгуються, найбільше зниження спостерігалося за акціями Єнакіївського метзаводу (знизилися на 13,5%), "Азовсталі" (-10,4%), Авдіївського коксохіму (-7,5%).

Індекс ПФТС впав на 2,66% до 461,40 пунктів, загальний обсяг торгів склав 116,3 млн грн.

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