Індекс Української біржі впав більш ніж на 7%

Індекс Української біржі (UX) станом на 17:21 понеділка обвалився на 7,28% - до рівня 1135,08 пунктів, повідомляє сайт біржі. Загальний обсяг торгів склав 138,9 млн грн. Серед акцій, які найактивніше торгуються, найбільше зниження спостерігалося за акціями Єнакіївського метзаводу (знизилися на 13,5%), "Азовсталі" (-10,4%), Авдіївського коксохіму (-7,5%). Індекс ПФТС впав на 2,66% до 461,40 пунктів, загальний обсяг торгів склав 116,3 млн грн. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дрібними операціями індекс UX опускають на нові мінімуми

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter