Обвал на українському фондовому ринку став рекордним

Обвал на українському фондовому ринку вчора, 14 травня, став одним із найзначніших на світовому ринку в понеділок, передає кореспондент УНІАН.

Наприклад, європейські індекси до закриття торгів втратили в середньому 2,1-2,3%, американський ринок за підсумками торгів знизився на 0,98-1,06%.

Як відзначають в інвестиційній групі "Укранет", український фондовий ринок вчора обвалився до рівнів серпня 2009 року, втративши до закриття 7,34%. В індексному кошику Української біржі спостерігалися активні розпродажі, які призвели до обвалу котирувань. Акції Єнакіївського метзаводу та "Азовсталі" сьогодні впали на 13,1% і 11,3% відповідно, на 9,79% подешевшали акції "Укрнафти", а папери Авдіївського коксохіму обвалилися на 8,44%. Червневий ф'ючерсний контракт впав в ціні на 10,67% і на закритті він торгувався за ціною 1079,90 грн.

Очікується, що під час сьогоднішньої сесії на фондовому ринку продовжиться падіння котирувань. Тиснути на індекси буде, як і раніше, ситуація в Греції, крім цього, протягом дня буде опублікований великий блок макроекономічної статистики, зокрема, дані по ВВП Франції, Німеччини і єврозони, а також дані щодо роздрібних продажів та інфляції США.

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