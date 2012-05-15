Європейські ринки акцій відкрилися підйомом завдяки показниками ВВП Німеччини

Європейські ринки акцій відкрилися у вівторок підйомом завдяки показниками ВВП Німеччини, які перевищили прогнози, але зростання обмежене політичною кризою в Греції, повідомляє Reuters.

До 10.04 за київським часом пан'європейський індекс "блакитних фішок" FTSEurofirst 300 зріс на 0,46% - до 1.008,85 пункту.

Британський індекс FTSE 100 піднявся на 0,40% - до 5.487,53 пункту, німецький DAX підвищився на 0,69% - до 6.496,28 пункту, французький CAC-40 знизився на 0,91% - до 3.085,75 пункту.

ВВП Німеччини несподівано підвищився на 0,5% у першому кварталі 2012 року, тоді як аналітики прогнозували зростання на 0,1%. Експорт допоміг економіці відновитися після скорочення на 0,2% в четвертому кварталі 2011 року.

"Це дуже сильне повернення. Спад в четвертому кварталі був не початком рецесії, а просто економічним спадом, - сказав Йорг Кремер з Commerzbank. - Але я не впевнений, що все буде тривати такими ж темпами. Тенденція індексу менеджерів щодо закупівель (PMI) спрямована вниз".

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