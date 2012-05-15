Вартість європейських операцій M&A в електроенергетиці зменшилася в 3,4 раза

Загальна вартість європейських операцій злиття і поглинання в електроенергетиці, включно з сектором відновлюваної енергетики, у січні-березні 2012 року становила 5,4 млрд дол. проти 18,3 млрд дол. за аналогічний період 2011 року, повідомляється у щоквартальному огляді «Операції злиття і поглинання в електроенергетиці, включно з сектором відновлюваної енергетики» компанії PWC.

Згідно з оглядом, у першому кварталі 2012 року спостерігалося зниження активності на європейському ринку операцій злиття і поглинання в електроенергетиці, включно з відновлюваною енергетикою, що відображає невизначеність ситуації у єврозоні та наявні фінансові обмеження. Разом із падінням вартості операцій у Європі знизилася й сума операцій у цьому секторі у всьому світі. У першому кварталі 2012 року частка Європи становила 1/5 загальносвітової вартості операцій злиття і поглинання.

При скороченні кількості операцій у першому кварталі п.р., проте, кожна третя (32%) операція із загального числа проведених у всьому світі операцій з електроенергетичними активами і активами у відновлюваній енергетиці була операцією з придбання європейської компанії. Така ж ситуація спостерігалася в секторі у 1-му кварталі 2011 року.

У PWC відзначають, що зміцнення компаніями свого фінансового становища до певної міри відображає дії компаній, до яких вони вдаються у відповідь на боргову кризу в єврозоні. Що стосується заходів, яких вживають на урядовому рівні, то криза суверенних боргів підштовхує низку держав до продажу своїх електроенергетичних активів.

Також указується, що, як і раніше, в центрі уваги залишаються заходи європейських електроенергетичних компаній із розширення на ринках, які швидко розвиваються. «Страхові компанії, фонди інфраструктурних інвестицій та інші організації, які вкладають кошти у цінні папери, стають активними покупцями на ринку операцій з продажу європейських електроенергетичних активів, особливо мережевих розподільних компаній в електроенергетичному і газовому секторі, - сказано в огляді PWC. - Крім того, ці організації починають активно вкладати кошти у вже діючі або щойно введені в експлуатацію об'єкти у вітровій енергетиці. В умовах низьких процентних ставок і невизначеності на інвестиційному ринку такі активи забезпечують інвесторам стабільний, довгостроковий і передбачений дохід».

Що стосується відновлюваної енергетики, то, як повідомляє PWC, тут, як і раніше, домінують операції із рефінансування діючих або щойно введених в експлуатацію об'єктів, переважно у вітровій енергетиці. Переважна більшість операцій у відновлюваній енергетиці, у яких покупцями виступали європейські компанії, були спрямовані на придбання активів у Європі. При цьому в 1-му кварталі 2012 року європейські покупці провели низку операцій із придбання активів у вітровій енергетиці у Південній та Північній Америці.

У PWC вважають, що в перспективі, ймовірно, буде зроблено прорив у фотогальваніку (використання сонячної енергії - УНІАН), і на неї припадатиме значніша частка в обсязі операцій у відновлюваній енергетиці. «На секторі серйозно позначилося скорочення обсягів субсидування, проте у зв'язку з цим ціни знижуються швидшими темпами. Це дозволяє сектору зберігати свою привабливість як джерелу передбаченого довгострокового доходу в тих юрисдикціях, яким інвестори довіряють, зважаючи на те, що зміни в законах не матимуть зворотної сили. У даний час спостерігається процес придбання іноземними покупцями європейських виробників фотоелектричних модулів, які опинилися у важкому становищі», - наголошується в огляді.