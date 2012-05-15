Український фондовий ринок сьогодні відчутно знизився
19:10, 15 травня 2012Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 15 травня, знизився на 1,33% - до 1119,30 пункту.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі біржі.
Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 84,5 млн грн, із них на фондовому ринку - 22 млн грн, на терміновому ринку - 62,4 млн грн.
Лідерами зниження на Українській біржі серед паперів, що активно торгуються, стали акції Авдіївського коксохіму (-3,35%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів 15 травня знизився на 2,08% - до 451,79 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 1 млрд 193 млн грн, при цьому на державні облігації припало 1 млрд 190 млн грн.
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