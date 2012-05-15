ВР має намір посилити захист майнових інтересів учасників ІСІ

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» щодо захисту майнових інтересів учасників строкових інститутів спільного інвестування (ІСІ).Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 249 народних депутатів з 286 зареєстрованих в сесійній залі.

Запропоновані зміни усувають штучну умову подовження строку діяльності інститутів спільного інвестування у разі зменшення вартості чистих активів ІСІ лише протягом останніх 12 місяців його діяльності.

Натомість розширюють коло підстав для такого подовження за рахунок зниження вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір інституту, що перебуває в обігу, нижче номінальної вартості такого цінного паперу, а також інших загроз майновим інтересам учасників ІСІ.

Пропонується чітко визначити органи, які вправі приймати відповідні рішення, а саме: загальні збори акціонерів корпоративного ІСІ або наглядова рада пайового ІСІ, а у разі її відсутності – уповноважений орган компанії з управління активами такого ІСІ. Законопроект також врегульовує питання викупу цінних паперів в учасників пайового ІСІ, які не згодні з рішенням про подовження строку діяльності ІСІ, усуваючи тим самим прогалину чинного закону.

З метою попередження маніпуляцій з цінними паперами ІСІ пропонується обмежити викуп таких цінних паперів тією їх кількістю, яка перебувала у власності учасника на момент прийняття рішення про подовження строку діяльності фонду.

Крім того, законопроектом пропонується виключити необґрунтовану заборону повторного прийняття рішення про подовження строку діяльності строкового ІСІ за умови здійснення розрахунків з усіма бажаючими, що вирішили вийти зі складу учасників.