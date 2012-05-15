Мінфін сьогодні продав ОВДП на 1,66 млрд грн

Міністерство фінансів України сьогодні від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 1,66 млрд грн, що в 1,7 разу більше, ніж за результатами попереднього аукціону, який відбувся 8 травня ц.р. (974 млн грн), говориться у повідомленні Мінфіну.

Від продажу ОВДП було залучено: терміном обігу 12 місяців - 10,995 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 14% річних; індексованих трирічних паперів - 850 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 9,3% річних; облігацій терміном обігу 7 років - 801,942 млн грн за середньозваженою ставкою 14,13%.

Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса назвав "ринкової стороною" аукціону мінімальні продажу річних облігацій. Вдале розміщення індексованих паперів він пояснює необхідністю банків виправляти ситуацію за лімітами довгої валютної позиції, що дозволяє раз за разом розміщувати індексні папери.

Сюрпризом аукціону експерт назвав чергове вдале розміщення семирічних ОВДП, а несподіванкою - небажання Мінфіну задовольняти біди по валютних паперах на рівні 9,3%. Раніше такий рівень заявок завжди був гарантією отримання паперів, але цього разу уряд відхилив обидві подані заявки.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, в січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики на 14,5 млрд грн, 614,1 млн дол. і 276,3 млн евро.