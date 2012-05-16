ФДМУ знову виставив на продаж 100% акцій «Укрвуглепромтрансу»

Фонд державного майна України (ФДМУ) повторно оголосив конкурс з продажу 100% пакета акцій ПАТ ««Укрвуглепромтранс». Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 16 травня ц.р.

Згідно з повідомленням, початкова вартість пакета становить 3 млн. 324 тис. грн.

Конкурс з продажу акцій «Укрвуглепромтрансу» відбудеться через 30 днів від дня його оголошення.

Як повідомляв УНІАН, оголошені раніше Фондом державного майна конкурси з продажу 100% пакета акцій ПАТ «Укрвуглепромтранс» не відбулися через відсутність заявок.

Довідка УНІАН. ПАТ ««Укрвуглепромтранс» (м. Донецьк) займається ремонтом і реконструкцією залізничних колій. Загальна площа земельної ділянки становить 6,734 га, зокрема в Донецьку - 0,075 га, кількість споруд - 2, у Горлівці - 1,019 га, кількість споруд – 5тощо.

За підсумками 2011 р. ПАТ ««Укрвуглепромтранс» одержало дохід у розмірі 371 тис. грн, збиток - 4 млн. грн, дебіторська заборгованість - 779 тис. грн, кредиторська заборгованість - 1 млн. 457 тис. грн.

Статутний фонд ПАТ «Укрвуглепромтранс» становить 3 млн. 324 тис. грн.