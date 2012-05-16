НКЦПФР схвалила порядок складання і розкриття інформації КУА

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) ухвалила положення про порядок складання і розкриття інформації компаніями з управління активами (КУА) і особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів (НПФ), повідомили у прес-службі комісії.

Зокрема, новий порядок запроваджує подання звітності компаніями з управління активами і особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, у вигляді електронних документів з використанням системи електронного документообігу та уніфікує вимоги щодо обсягу і наповнення інформації, яка розкривається одним професійним учасником фондового ринку.

Вказане положення визначає склад, порядок і терміни подання в комісію компанією з управління активами або особою, що здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів, інформації про фінансовий стан КУА, даних про результати діяльності і розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових і корпоративних інвестиційних фондів) і про управління активами НПФ (відкритих, корпоративних, професійних).

Вказаний документ передано для узгодження профільним міністерствам.