Соціальна мережа Facebook націлилася на світовий рекорд у 100 млрд дол.

Публічне розміщення міноритарного пакета акцій мережі Facebook може вже 18 травня принести компанії більше 10 млрд доларів, враховуючи, що дітище геніального Марка Цукерберга оцінене в астрономічні 100 млрд доларів. Українці, як завжди будуть чужими на цьому святі інвестиційної життя, оскільки не мають законних шансів купити навіть одну акцію улюбленої мережі.

«Безпосередньо акції Facebook, як і інших іноземних компаній, купити у нас не можна. Потрібна індивідуальна ліцензія від Нацбанку. Але наші олігархи давно тримають частину своїх грошей в офшорах, ось вони, за бажання, зможуть долучитися до історії», - змалював агентству УНІАН ситуацію експерт із фондового ринку.

Оцінка створеної вісім років тому студентом Гарварда Цукербергом соціальної мережі, число постійних користувачів якої в даний час перевищує 900 мільйонів осіб, стане рекордною за всю світову історію публічних розміщень акцій (IPO).

Зокрема, ще один інтернет-гігант Google під час IPO кілька років тому був оцінений всього в 23 млрд доларів.

Рекорд оцінки капіталізації компанії за підсумками первинного розміщення акцій належить американській United Parcel Service, яка під час первинного розміщення акцій у 1999 році була оцінена ринком в 60,2 млрд доларів.

Рекордні суми вдалося залучити продажем частини своїх акцій відомій компанії Visa, яка в 2008 році залучила майже 20 млрд доларів, а 18 млрд доларів отримала два роки тому в результаті IPO General Motors.

«Довгоочікуване розміщення Facebook стане основною подією ринку IPO в 2012 році. Компанія планує розмістити 10% своїх акцій, що, в залежності від діапазону розміщення, принесе соцмережі більше 10 млрд доларів. При цьому ринкова капіталізація компанії може скласти близько 100 млрд доларів. У такому випадку, IPO Facebook стане рекордом серед технологічних компаній і перевершить IPO Google в 2004 році», - сказала УНІАН аналітик інвестиційної групи «Сократ» Олена Ходаковська.

«Зараз макроекономічна ситуація в світі не надто сприятлива, однак, поточна ситуація на ринку, якою би поганою вона не була, не зможе перешкодити такому довгоочікуваному IPO, як розміщення Facebook», - додала аналітик.

Щоб зрозуміти масштаби цього продажу можна привести приклад капіталізації біржового списку української ПФТС, яка на кінець квітня 2012 року склала 135,4 млрд гривень (близько 16,9 млрд доларів).

Дорого і ризиковано

Інвестиційні експерти вважають вихід дітища Марка Цукерберга на первинний ринок розміщень дуже вдалим. При цьому компанія демонструє рекордний результат, незважаючи на нинішню непросту ситуацію на світовому фондовому ринку.

Частково це пояснюється тим, що акції компаній технологічного сектора менш залежні від волатильності на фондових майданчиках, оскільки активи IT-компаній в меншій мірі залежать від впливу макроекономічних чинників, ніж інші сектори, що робить папери соціальної мережі цікавими для інвесторів.

У частини операторів фондового ринку є, звичайно, сумніви щодо того, чи вартує Facebook цих феноменальних грошей. При цьому вони вказують на те, що виручка компанії в минулому кварталі зросла на 45% щодо січня-березня 2011 року, а порівняно з жовтнем-груднем минулого року скоротилася на 6%, що може вказувати на досягнення певної стелі в розвитку.

«IPO Facebook цікаве з багатьох причин, але не обов'язково означає, що покупка акцій компанії стане хорошою інвестицією. З одного боку, Facebook - це культурний феномен, його ім'я на слуху і постійно обговорюється багатьма. Безумовно, попит на це IPO буде великий тільки завдяки цьому факту», - сказав агентству УНІАН керуючий директор, глава інвестиційно-банківського департаменту інвестиційної компанії Dragon Capital Брайан Бест.

«Можна очікувати, що задовольнити надлишковий попит на акції під час розміщення буде складно, що в свою чергу, значно підніме ціну на IPO. Тим не менше, питання про те, як Facebook зможе генерувати достатній прибуток від соціального онлайн життя, аби виправдати свою оцінку, залишається відкритим. Історично склалося, що тільки кілька інтернет-компаній змогли виправдати високі очікування інвесторів і високу оцінку своїх інтернет-активів в довгостроковій перспективі. Час покаже, чи зможе Facebook монетизувати своє панування в соціальних мережах», - додав Бест.

Аналітики вважають, що однією з найскладніших завдань для Facebook буде переконати інвесторів у тому, що реклама, яку соціальна мережа розміщує на своїх сторінках, дійсно підвищує продажі товарів і послуг. Крім того, Facebook поки слабо представлений на ринку реклами на мобільних пристроях, де лідерство належить Google.

Ряд експертів вважає, що для підтримки капіталізації на нинішньому рівні соцмережі потрібно щорічно збільшувати протягом найближчих п'яти років виручку в середньому не менше, ніж на 40%.

«Компанія оцінена досить дорого, проте, на нашу думку, ціновий діапазон, який на тлі високого попиту був збільшений до 34-38 доларів за акцію з 28-35 доларів, є в цілому адекватним. Наприклад, в 2011 році вартість акцій під час проведення IPO соціальної мережі Linkedin склала 45 доларів за штуку. Очікується, що дохід соціальної мережі значно зросте, цим і пояснюється така висока вартість акцій під час розміщення», - вважає Ходаковська.

За бажання приватні інвестори в світі можуть купити навіть одну єдину акцію Facebook з отриманням паперового сертифіката, який можна повісити на видному місці в своїй спальні. Для цього треба скористатися ресурсами GiveAShare.com і OneShare.com, але бути готовим заплатити додаткову суму за надану послугу.

Успіх молодого мільярдера

В цілому, близько половини всіх виставлених на продаж акцій Facebook в даний час належать засновникам, співробітникам та інвесторам.

В результаті IPO особиста частка засновника мережі 28-річного Марка Цукерберга в компанії може бути оцінена приблизно в 19 млрд доларів. Сам Цукерберг планує продати під час розміщення 30,2 млн акцій на близько 1 млрд доларів. Після IPO засновник компанії буде контролювати 57,3% голосуючих акцій.

У число акціонерів Facebook також входять компанії найбагатшого росіянина за версією журналу Forbes Алішера Усманова, а також Microsoft, гонконгська компанія Li Ka Shing, венчурні фонди Accel Partners, Greylock Partners і Meritech Capital Partners.

Усманов через Digital Sky Technologies контролює більше 5% Facebook. Ще 2,33% Facebook російський бізнесмен керує через інтернет-холдинг Mail.ru. Про наявність українців серед акціонерів Facebook нічого не відомо.

Напередодні історичного IPO один з співзасновників Facebook бізнесмен бразильського походження Едуардо Саверін офіційно оголосив про відмову від американського громадянства. Він не пояснив причини свого несподіваного рішення, але світові медіа припустили, що бізнесмен таким чином намагається мінімізувати податки на свої очікувані суттєві доходи від продажу свого пакета.

Зараз Саверін живе в Сінгапурі, де немає податку на дохід від збільшення вартості активів. У США ж мінімальний податок на довгострокове зростання капіталу для людей з високим доходом складає 15%.

Наймолодший в історії Америки, а можливо, і світу, мільярдер Цукерберг від американського громадянства відмовлятися не збирається. Він народився 14 травня 1984 року в Нью-Йорку в родині стоматолога і психіатра. Комп'ютерним програмуванням Марк зайнявся ще в шкільні роки, зумівши розробити мережеву версію гри «Ризик». Юний геній відмовив в запрошеннях на роботу з боку AOL і Microsoft і вступив до Гарвардського університету на факультет психології. В університетські роки він також відвідував IT-курси.

Під час навчання в Гарварді Цукерберг спільно з Крісом Х’юзом і Дастіном Московіцем створює свою соціальну мережу, що стала всесвітньо відомою. А фінансову допомогу йому надавав саме студент Саверін, з яким Марк пізніше посварився.

У 2010 році журнал Time назвав жителя каліфорнійської Кремнієвої долини Цукерберга людиною року, а Forbes поставив на 29-те місце в списку найбагатших американців зі статком (на той час) у 7 млрд доларів.

Феномен засновника Facebook ліг в основу художнього фільму «Соціальна мережа», створеного в 2010 році Девідом Фінчером. Фільм зображує інтроверта Цукерберга як суперечливу особистість, здатну на зрадництво найближчих товаришів.

Незважаючи на пильну увагу американських медіа, Марку вдається вести непублічне життя. Останні роки він живе в цивільному шлюбі зі своєю студентською подругою китайського походження Прісциллою.

Юрій Куликов (УНІАН)