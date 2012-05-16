Індекс Української біржі сьогодні виріс, ПФТС - знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 16 травня, підвищився на 2,48% - до 1147,09 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 182,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 48 млн грн, на терміновому ринку - 134 млн грн.

Лідерами підвищення на Українській біржі серед паперів, що активно торгуються, стали акції Єнакіївського метзаводу (+7,70%), "Азовсталі" (+4,93%), "Донбасенерго" (+4,83%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 16 травня знизився на 2,03% - до 442,61 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 97,8 млн грн, при цьому на державні облігації припало 92,9 млн грн, на облігації підприємств - 2,3 млн грн, на акції - 2,5 млн грн.