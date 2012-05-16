ФДМУ в червні виставить на продаж блокпакети «Миколаїв-» та «Івано-Франківськгазу»

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставить у червні ц.р. на продаж блокуючі пакети компаній «Миколаїв-» і «Івано-Франківськгаз», повідомили УНІАН у Фонді держмайна.

Як зазначили у ФДМУ, згідно з наказом ФДМУ від 15 травня 2012 № 667, по 25% акцій цих компаній заплановані до продажу в липні 2012 року на конкурсі за принципом аукціону.

За інформацією Фонду, станом на 15 травня ц.р. передано НАК «Нафтогаз Україна» і розміщено на рахунку в цінних паперах Фонду держмайна у зберігача АТ «Укрексімбанк» 40 пакетів акцій газорозподільних та газопостачальних компаній. Передачу цих пакетів здійснено з метою подальшої приватизації.

Усього продажу підлягає 48 пакетів акцій від 1% до 26% статутного капіталу. На сьогодні триває процес передачі ще 8 пакетів акцій газових компаній від НАК «Нафтогаз» до Фонду державного майна.