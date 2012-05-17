НКЦПФР уніфікувала подачу інформації від ПІФ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла зміни до низки нормативних актів, що стосуються уніфікації вимог до подачі інформації від пайових інвестиційних фондів (ПІФ), повідомили УНІАН в комісії.

Як відзначили в комісії, зміни будуть сприяти створенню єдиного підходу до реєстрації випуску пайових цінних паперів та уніфікації вимог щодо їх емісії.

За інформацією НКЦПФР, раніше існувала велика кількість нормативно-правових актів, що регламентують подачу інформації від ПІФ, і ПІФи подавали ці різні дані кілька разів, іноді дублюючи інформацію. Як відзначили в комісії, внесені зміни повинні спростити дану процедуру - буде існувати єдиний документ, який уніфікує вимоги щодо подачі інформації від ПІФ в комісію.

Даний документ передбачає вдосконалення порядку реєстрації ПІФ та внесення змін до їх регламентів. Крім того, рішення зачіпає порядок реєстрації та внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів ПІФ.