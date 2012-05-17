Мінфін виплатив 2,67 млрд грн за ОВДП

Міністерство фінансів 16 травня виплатило 2,673 млрд грн у рамках погашення та обслуговування облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), йдеться в офіційному повідомленні Мінфіну.

У повідомленні наголошується, що виплату здійснено вчасно і в повному обсязі.

Довідка УНІАН. Загальний обсяг ОВДП, які перебувають в обігу (за сумою основного боргу), у квітні збільшився на 2% - до 174,28 млрд грн.