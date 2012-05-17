Мінфін виплатив 2,67 млрд грн за ОВДП
17:07, 17 травня 2012Фондовий ринок
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Міністерство фінансів 16 травня виплатило 2,673 млрд грн у рамках погашення та обслуговування облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), йдеться в офіційному повідомленні Мінфіну.
У повідомленні наголошується, що виплату здійснено вчасно і в повному обсязі.
Довідка УНІАН. Загальний обсяг ОВДП, які перебувають в обігу (за сумою основного боргу), у квітні збільшився на 2% - до 174,28 млрд грн.
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