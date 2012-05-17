Експерти про інтерес до 12-місячних ОВДП і про «загадкового» покупця середньострокових паперів

На сьогоднішньому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) експерти прогнозують ринковий інтерес до 12-місячних паперів.

«Ми вважаємо, що поточного рівня ліквідності теоретично цілком достатньо для підтримки високого попиту на 12-місячні облігації», - сказано в огляді фінансових ринків, підготовленому аналітиками «ІНГ Банк Україна».

Ліквідність банківської системи становить 21,4 млрд грн, що, на думку експертів, є достатньо високим рівнем, особливо враховуючи потенційний відтік коштів із банківської системи внаслідок сплати податків корпоративним сектором. При цьому ще 2,1 млрд грн на даний момент інвестовано у депозитні сертифікати НБУ, що додатково свідчить про наявність надмірної ліквідності у банківській системі.

У свою чергу фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса також чекає інтересу з боку ринку тільки щодо коротких, річних паперів.

«Попит навряд чи буде значним, але істотний обсяг погашення у середу (близько 2,7 млрд грн) вивільнить великий обсяг вільних лімітів, що підштовхне фінансові установи до нових покупок. Прибутковість не повинна зазнати змін і залишиться на рівні 14%», - вважає експерт.

Формування ринкового попиту на середньострокові облігації експерти вважають малоймовірним і констатують, що на даний момент для ринку залишається загадкою, хто купує ці облігації і яка причина цих покупок. Головним аргументом на користь неринкового розміщення цих ОВДП може бути необхідність виконання травневого плану із залучення запозичень на суму 8 млрд грн.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, в січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики на 14,5 млрд грн, 614,1 млн. дол. і 276,3 млн. євро.