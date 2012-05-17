Мінфін на сьогоднішньому аукціоні не одержав жодної заявки на купівлю ОВДП

Міністерство фінансів України на сьогоднішньому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) не одержало жодної заявки, сказано у повідомленні міністерства.

На сьогоднішньому аукціоні до розміщення пропонувалися гривневі ОВДП з терміном обігу 1, 3, 5 і 7 років.

При цьому експерти «ІНГ Банк Україна» і Dragon Capital прогнозували ринковий інтерес до короткострокових ОВДП на сьогоднішньому аукціоні.

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні 15 травня Мінфін продав ОВДП на 1,66 млрд грн.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, в січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики на 14,5 млрд грн, 614,1 млн. дол. і 276,3 млн. євро.