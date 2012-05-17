На російському фондовому ринку обвал – індекси впали до рівнів минулого року

а російському фондовому ринку обвал – фондові індекси знизилися до рівнів кінця минулого року.

Як повідомляють сайти торгових систем, індекс ММВБ знизився на 3,27% - до 1291.50 пункта, індекс РТС знизився на 4,30% - до 1314.81 пункта.

Як повідомив Reuters Іван Самохін, який відповідає за продажі акцій в «Атоні», «зараз, по суті, ми спостерігаємо 2008 рік у мініатюрі: багато паперів досягли рекордно низьких значень, а проблеми, що виникли у JP Morgan, викликають алюзії з Lehman Brothers, хай і не такого масштабу».

JPMorgan Chase, найбільший банк США за активами, недавно повідомив про збитки на суму щонайменше 2 млрд дол. у зв'язку з провальною стратегією хеджування.