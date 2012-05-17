«Укртелеком» з 28 травня почне розміщення облігацій серій N, O, P, Q на 600 млн. грн

Компанія «Укртелеком» з 28 травня почне первинний продаж чотирьох серій процентних облігацій на загальну суму 600 млн. грн за номіналом.

Про це сказано у проспекті емісії «Укртелекому», який має у своєму розпорядженні УНІАН.

Первинний продаж паперів буде проводитися на Українській біржі.

Загальна номінальна вартість облігацій за кожною серією, відповідно, становитиме: серії N – 100 млн. грн; серії O – 100 млн. грн; серії P – 200 млн. грн; серії Q – 200 млн. 000 грн.

Термін погашення облігацій визначено: серії N - з 20 по 24 лютого 2017 року, серії О - з 22 по 26 травня 2017 року, серії Р - з 21 по 25 серпня 2017 року, серії Q - з 20 по 24 листопада 2017 року.

Залучені кошти в повному обсязі компанія спрямує на забезпечення надійної експлуатації і підвищення ефективності діючої телекомунікаційної мережі, будівництво і модернізацію мережевої інфраструктури, а саме: розширення сегменту широкосмугового доступу до мережі Інтернет, нарощування потужності міських волоконно-оптичних Ethernet-кілець; модернізацію оптичної магістральної мережі DWDM, продовження робіт з перебудови зонових мереж; проведення робіт з модернізації центральних і регіональних транзитних вузлів мережі передачі даних.

Довідка УНІАН. Компанія «Укртелеком» – найбільший оператор фіксованого зв'язку України (близько 9,6 млн. абонентів), компанія також надає послуги Інтернет і мобільному зв'язку. Основним акціонером компанії є ТОВ ЕСУ (належить австрійській компанії EPIC) – 92,79%. Чистий збиток «Укртелекому» за 2011 рік становив майже 136,6 млн. грн. Загальний обсяг доходів компанії (з ПДВ) у 2011 році становив 8039,6 млн. грн. Кількість співробітників компанії – 63,3 тис. чол.