Основний акцент запозичень Мінфін планує робити на валютні ОВДП — експерт

Внесені Міністерством фінансів України зміни до графіка аукціонів до кінця травня свідчать про те, що міністерство планує основний акцент запозичень робити на валютні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), вважає аналітик компанії “Інвестиційний капітал Україна” Тарас Котович.

“...Мінфін також вніс зміни до графіка аукціонів до кінця травня, змінивши терміни обігу облігацій, номінованих у валюті: тепер замість пропозиції 22 і 29 травня облігації з терміном обігу 1,7 року будуть запропоновані 12-місячна і 2-річна облігації. Пропозицію 3-річної облігації 29 травня збережено. Такі дії Мінфіну свідчать про те, що основний акцент запозичень він усе-таки планує робити на валютні ОВДП”, - сказано в коментарі експерта, переданому УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Планом управління державним боргом, який оприлюднив Мінфін, у другому кварталі 2012 року обсяг платежів із погашення державного боргу орієнтовно становитиме 29,408 млрд грн, з яких найбільші виплати очікуються у червні - 23,606 млрд грн, в т.ч. має бути погашений кредит на 2 млрд дол., залучений урядом два роки тому від російського «Зовнішторгбанку» для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних. Виплати у квітні, згідно з документом, становили 2,84 млрд грн, у травні - 2,96 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Мінфін на сьогоднішньому аукціоні не одержав жодної заявки на купівлю ОВДП