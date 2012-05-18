НКЦПФР встановила за собою право визначати аудиторів для суб'єктів фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) схвалила проект рішення, відповідно до якого аудиторські перевірки фінансових установ, які здійснюють діяльність на фондовому ринку, мають право проводити виключно аудиторські фірми, включені до реєстру аудиторів і аудиторських фірм, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Як відзначили в НКЦПФР, цей реєстр аудиторів і аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки суб'єктів фондового ринку, складатиме і супроводжуватиме сама держкомісія.

Дане рішення «Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторів і аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку» було прийняте комісією на її черговому засіданні 15 травня.