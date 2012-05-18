НКЦПФР встановила за собою право визначати аудиторів для суб'єктів фондового ринку

14:04, 18 травня 2012
Фондовий ринок
0

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) схвалила проект рішення, відповідно до якого аудиторські перевірки фінансових установ, які здійснюють діяльність на фондовому ринку, мають право проводити виключно аудиторські фірми, включені до реєстру аудиторів і аудиторських фірм, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Як відзначили в НКЦПФР, цей реєстр аудиторів і аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки суб'єктів фондового ринку, складатиме і супроводжуватиме сама держкомісія.

Дане рішення «Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторів і аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку» було прийняте комісією на її черговому засіданні 15 травня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter