ПФТС запускає товарний ринок

На засіданні наглядової ради фондової біржі ПФТС, що відбулося вчора, 17 травня, був представлений проект товарного ринку ПФТС, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Зокрема, як повідомив під час засідання голова правління ПФТС Олександр Скляров, біржа вже розробила план запуску торгів ф'ючерсним контрактом на зерно кукурудзи з поставкою, підготовлена коротка специфікація та порядок поставки за ф'ючерсним контрактом.

«Під час підготовки бізнес-плану запуску нового інструменту провели переговори і круглі столи з найбільшими товаровиробниками та експортерами кукурудзи, виконали аналіз переваг і недоліків продукту в порівнянні з конкурентами, провели консультації з громадськими організаціями та аналітичними агентствами з метою вироблення стратегії популяризації продукту», - розповів О.Скляров.