Індекс Української біржі знизився на 0,11%, індекс ПФТС - на 0,49%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 18 травня, знизився на 0,11% - до 1118,31 пункту, повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 133,6 млн грн, з них на фондовому ринку - 36,9 млн грн, на терміновому ринку - 96,6 млн грн.

Лідерами зниження на Українській біржі стали акції "Укрнафти" (знизилися на 1,35%), "Центренерго" (на 1,32%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 18 травня знизився на 0,49% - до 434,23 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 186 млн грн, при цьому на державні облігації довелося 25,6 млн грн, на облігації підприємств - 159,5 млн грн.