Агрохолдинг HarvEast почав розміщення облігацій на суму 100 млн. грн

Структурний підрозділ HarvEast Holding ДП «Ілліч-Агро Донбас» 14 травня 2012 року почало розміщення облігацій серії «А» на суму 100 млн. грн. Про це чказано у повідомленні компанії.

Облігації випускаються двома серіями: серія "А" обсягом 100 млн. грн з терміном обігу 1,5 року (викуп не передбачений) і серія "В" обсягом 200 млн. грн з терміном обігу 2,5 року (викуп через 18 місяців). Процентна ставка за серією "А" встановлена на рівні 18% річних на весь період обігу облігацій, процентна ставка за серією "В" - на рівні 18% річних на 1-6 купонні періоди. Розміщення обох серій проходитиме на біржі ПФТС.

Розміщення облігацій серії "В" на 200 млн. грн планується почати 18 червня 2012 року.

Андеррайтерами випуску виступили ПУМБ, Dragon Capital і «Альтана Капітал».

Довідка УНІАН. HarvEast Holding – сільськогосподарський холдинг, який володіє і управляє активами у Донецькій, Запорізькій, Черкаській, Житомирській областях і АР Крим. Основні напрями діяльності холдингу: рослинництво (вирощування пшениці, соняшнику, ячменю, багаторічних трав, кукурудзи) і молочне тваринництво, а також вирощування свиней, птаха, розведення риби та виробництво комбікормів.

Холдинг HarvEast створено у 2011 році на базі сільськогосподарських активів ПАТ "ММК ім. Ілліча". Загальний банк оброблюваної землі становить близько 220 тис. га; поголів'я великої рогатої худоби – понад 30 тис. голів.

Акціонерами HarvEast Holding є група СКМ і група «Смарт-холдинг».

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