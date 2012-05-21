EastCoal Inc залучила 17 млн. дол. в ході приватного розміщення на біржі Торонто

Компанія EastCoal Inc залучила 17,01 млн. канадських доларів (16,96 млн. дол. США) в ході приватного розміщення цінних паперів на фондовій біржі Торонто, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

«Нам вдалося залучити значні кошти завдяки вдало проведеному в Канаді у березні поточного року road-show. Інвестори повірили у перспективи наших українських проектів, пов'язаних із видобутком вугілля, незважаючи на загальне падіння інвестиційної привабливості України», - відзначив фінансовий директор EastCoal Inc в Україні Олег Вітик.

Залучені кошти EastCoal Inc має намір спрямувати у розвиток шахти ім. Менжинського у Луганській області.

«17 млн. дол. – це тільки перший транш. Ми плануємо подальше залучення коштів приватних іноземних інвесторів для розвитку наявних і купівлі нових вугільних активів в Україні», - підкреслив О.Вітик.

Довідка УНІАН. Компанія EastCoal Inc – великий канадський інвестор, публічна акціонерна компанія, зареєстрована на фондовій біржі Торонто під індексом ECX (www.eastcoal.ca). З моменту заснування в 1984 році компанія займалася освоєнням мідно-золотоносних родовищ в Канаді, а з початку 2000-х розпочала реалізацію проектів із видобутку вугілля.

Компанія EastCoal Inc є одним із найбільших іноземних інвесторів вугільної галузі в Україні.

У даний час компанія реалізує проект із розвитку шахти «Вертикальна» (шахта ім. В.Володарського) (сел. Володарськ, Луганська обл.). У кінці вересня 2011 р. EastCoal Inc придбала контрольну частку в статутному капіталі ТОВ «Інтер-Інвест вугілля», основним активом якого є шахта «Марія Глибока» (шахта «Менжинська») (м. Первомайськ, Луганська обл.), де ведеться видобуток коксівного вугілля.

В Україні активами EastCoal Inc керує ТОВ «Східна вугільна компанія».