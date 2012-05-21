«Дружба-Нова» розмістить облігації серій "А" і "В" на 200 млн. грн

Агрокомпанія ТОВ "Дружба-Нова" розмістить іменні процентні незабезпечені облігації серій "А" і "В" загальним обсягом 200 млн. грн, повідомили УНІАН у компанії.Розміщення облігацій серії "А" заплановане з 1 червня 2012 р. по 31 травня 2013 р., серії "В" – з 15 червня 2012 р. по 14 червня 2013 р. Андеррайтером випуску виступить "УкрСиббанк".

Із загальної суми залучених коштів 93 млн. грн компанія планує направити на фінансування виробництва і збору сільгосппродукції, 107 млн. грн – на рефінансування основної суми боргу за кредитним договором.

Процентний дохід по обох серіях на перший-шостий квартальні купонні періоди встановлено у розмірі 22,5% річних.

Термін обігу облігацій серії "А" – до 27 листопада 2014 р.; серії "В" – до 11 грудня 2014 р.

Умовами випуску передбачена оферта: для облігацій серії "А" – 29 листопада 2013 р., серії "В" - 13 грудня 2013 р.

Довідка УНІАН. ТОВ "Дружба-Нова" займається рослинництвом і тваринництвом у Чернігівській, Сумській і Полтавській областях. На даний час контролює земельний банк загальним розміром понад 100 тис. га.