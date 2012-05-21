«Нафтогаз» підписав з «Промінвестбанком» договір про продаж ОВДП на умовах РЕПО

НАК «Нафтогаз України» 14 травня підписав з «Промінвестбанком» (Київ) договір про продаж на умовах РЕПО облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в повідомленні НАК, оприлюдненому на сайті «Державні закупівлі».

«Нафтогаз» продасть банку ОВДП на 1 млрд грн із зобов'язанням зворотного викупу за 1,038 млрд грн. У повідомленні вказується «термін поставки» - 2012 рік.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк») створено в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 квітня 2012 року склали 40,463 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 29,626 млрд грн, зобов'язання - 35,331 млрд грн, статутний капітал - 5,299 млрд грн, власний капітал - 5,132 млрд грн.

«Промінвестбанк» (ПІБ) у першому кварталі 2012 року отримав чистий прибуток у розмірі 3,616 млн грн.