«Бориспіль» скасував тендер з відбору організатора випуску єврооблігацій на 300 млн дол.

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (Київ) скасувало тендер з відбору організатора випуску єврооблігацій на 300 млн доларів, йдеться в повідомленні аеропорту.

Згідно з повідомленням, під час оцінки конкурсних пропозицій (пропозиції, зокрема, надійшли від - Citigroup Global Markets Limited (Великобританія), Credit Suisse Securities (Europe) Limited (Великобританія), UniCredit Bank AG (Німеччина), були відібрані дві компанії, пропозицію однієї з яких, а саме інвестиційного банку Morgan Stanley (США), було акцептовано (11 квітня). Кінцевий термін підписання договору - 11 травня.

При цьому до зазначеної дати договір з Morgan Stanley підписаний не був, в результаті чого до повторної оцінки конкурсних пропозицій допущена лише одна компанія (яка саме не уточнюється), чого недостатньо, аби вважати тендер таким, що відбувся, це й стало причиною його скасування.

МА «Бориспіль» планував випустити п'ятирічні євробонди з виплатою відсотків раз на півроку. Залучені від розміщення кошти планували спрямувати на будівництво на території аеропорту термінального комплексу «D» і паркінгу.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2012 директор аеропорту «Бориспіль» Антон Волов повідомив, що аеропорт в 2012 році також має намір випустити облігації на суму 1 млрд грн.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконують трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» в 2011 році збільшив прийом пасажирів на 20% в порівнянні з 2010 роком - до 8 млн осіб.