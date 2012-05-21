Індекс Української біржі підвищився на 2,29%, індекс ПФТС - на 0,09%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 21 травня, підвищився на 2,29% - до 1143,94 пункту, повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 121,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 29 млн грн, на терміновому ринку - 96,4 млн грн.

Однозначним лідером підвищення на Українській біржі стали акції "Донбассенеро" (підвищилися на 10,69%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 21 травня підвищився на 0,09% - до 434,63 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 226 млн грн, при цьому на державні облігації припало 223 млн грн, на облігації підприємств - 1,9 млн грн, на акції - 1 млн грн.