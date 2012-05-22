Після “нульового” аукціону з ОВДП ринок може повернутися до “обережних” покупок - експерт

Після попереднього “нульового” аукціону з облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), який проводився перед датою податкових платежів, сьогодні ринок може повернутися до “обережних” покупок, вважає фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.

“Міжбанківський ринок досить спокійно пережив податкову дату. Вартість ресурсів трохи зросла, продемонструвавши більшу, ніж очікувалося багатьма, стійкість системи до великих платежів економіки.., - зазначається у повідомленні прес-служби компанії з посиланням на С.Фурсу. - ... Таким чином, ринок облігацій може зітхнути з полегшенням і повернутися до обережних покупок”.

Сьогодні Мінфін запропонує дві серії стандартних облігацій з терміном обігу один і два роки, облігації, що індексуються, з погашенням 13 травня 2015 р. і дві серії валютних облігацій з терміном обігу один і два роки.

На думку експерта, ключовим індикатором буде повернення покупців при розміщенні річної серії. Очікувана прибутковість по ній залишається без змін - 14%. Загадкою на сьогодні є рівень, який Мінфін вважає справедливим при розміщенні валютних паперів. С.Фурса вважає, що уряд підштовхуватиме біди ( замовлення на купівлю) нижче на 20-30 б.п.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, у січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило ОВДП на 14,5 млрд грн, 614,1 млн. дол. і 276,3 млн. євро.

Загальний обсяг ОВДП, які перебувають в обігу (за сумою основного боргу), у квітні зріс на 2% - до 174,28 млрд грн.