НКЦПФР дозволила всім учасникам фондового ринку подавати звітність в електронній формі

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла зміни до положення про надання адмінданних та інформації учасниками фондового ринку, відповідно до яких всі учасники ринку зможуть подавати звітність в електронному вигляді, а також використовувати електронний підпис під час подачі інформації, повідомили УНІАН в прес-службі комісії.

За словами начальника управління інформаційних технологій НКЦПФР Андрія Заїки, відповідно до внесених змін надавати адміністративні дані, регулярну і нерегулярну інформацію в електронному вигляді до комісії зможуть учасники фондового ринку, що здійснюють професійну діяльність з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, організації торгівлі на фондовому ринку, депозитарну і розрахунково-клірингову діяльність, а також емітенти цінних паперів, саморегульовані організації професійних учасників фондового ринку та уповноважені рейтингові агентства.

Найближчим часом документ буде переданий для узгодження до профільних міністерств і відомств, а також розміщена на офіційному сайті комісії.