Акції Facebook упали після біржового дебюту на 11%

Ціна акцій всесвітньої соціальної мережі Facebook з моменту дебюту 18 травня на американській біржі NASDAQ, згідно з біржовими даними, впала на 11% - до 34,03 долара США, що змусило аналітиків заговорити про ефект «мильної бульбашки».

У кінці минулого тижня Facebook Inc. залучила в ході найбільшого в історії світового фондового ринку публічного розміщення акцій (IPO) 16 мільярдів доларів при загальній капіталізації самої компанії на рівні 104,2 мільярда доларів.

Високий попит з боку інвесторів, які назвали це IPO «головною подією 2012 року» для фондового ринку планети, дозволив Facebook Inc. провести розміщення своїх акцій за верхньою межею цінового коридору – на рівні 38 доларів США.

У перший день торгів акції соціальної мережі котирувалися на рівні 40-42 долара при рекордному обсязі торгів у 567 мільйонів акцій за одну торгову сесію.

Розпродаж почався у понеділок, коли майже 168 мільйонів акцій змінили своїх власників.

«Коли деякі люди не бачать бульбашки у перший день, вони починають виходити з гри», - прокоментував ситуацію на ринку старший аналітик ABR Investment Strategy Натан Дрона.

Інвестиційні аналітики прогнозують, що ціна акцій Facebook найближчим часом перебуватиме на рівні 31-33 доларів США.

Вони також вважають, що одним із найскладніших завдань для Facebook буде переконати інвесторів у тому, що реклама, яку соціальна мережа розміщує на своїх сторінках, справді підвищує продажі товарів та послуг. Крім того, Facebook поки що слабо представлений на ринку реклами на мобільних пристроях, де лідерство належить Google.

Довідка УНІАН. Соціальна мережа Facebook, штаб-квартира якої розташована у Каліфорнії, була створена вісім років тому студентом Гарварду Марком Цукербергом. У даний час число її постійних користувачів перевалило за 900 мільйонів чоловік. У 2012 році інвестиційні аналітики чекають зростання виручки Facebook Inc. до 6,1 млрд доларів із 3,7 млрд доларів у 2011 році.