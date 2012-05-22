Sadovaya Group може змінити свого адміністратора у Люксембурзі

Варшава. Українська вугледобувна компанія Sadovaya Group (SG) на чергових зборах акціонерів 20 червня може змінити свою адміністративну компанію у Люксембурзі, SGG Luxembourg, з якою вона співпрацювала останні 1,5 року, повідомив УНІАН представник SG.

Він не виключив можливості того, що акціонери вирішать продовжити співпрацю з цією компанією.

"Це питання стоїть на порядку денному. Остаточне рішення ухвалять акціонери", - сказав співрозмовник агентства.

Він додав, що SG зараз розглядає пропозиції інших компаній, які надають аналогічні послуги.

Згідно з повідомленням SG в системі розкриття інформації Варшавської фондової біржі, акціонери на найближчих зборах планують також затвердити річні звіти за минулий рік, політику винагороджування та аудитора.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Sadovaya Group, яка дебютувала на ВФБ у кінці 2010 року, збільшила чистий прибуток на третину - до 10,3 млн. доларів при зростанні виручки майже на 40% - до 90,1 млн. доларів.

Sadovaya, яка видобуває вугілля на двох шахтах у Луганській області, минулого року продала 1,265 млн. тонн вугілля (+15% до попереднього року), 475 млн. тонн (+70%) з якого видобула самостійно.

За даними на 15 травня 2012 року, 75% акцій компанії належать Connektico Ventures Ltd, власниками якої є засновник SG Олександр Толстоухов (51%) і Сергій Стецурін (49%). Решта акцій - free float.