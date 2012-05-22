DCH завершила операцію з придбання частки в компанії «XXI Століття»

Компанія DCH IMMO Limited, власником якої опосередковано є Олександр Ярославський, 18 травня п.р. завершила операцію з придбання 50% акцій компанії Ovaro Holding Limited, що володіє близько 60,1% акціонерного капіталу девелоперської компанії «XXI Століття».

Про це сказано у повідомленні компанії «XXI Століття» на Лондонській фондовій біржі.

Згідно з повідомленням, у результаті операції О.Ярославський і Олег Салмін (генеральний директор і виконувач обов'язків голови ради директорів «XXI Століття») контролюють по близько 30,05% акціонерного капіталу компанії «ХІХ Століття» через компанію Ovaro. Загальний пакет акцій Ovaro у «XXI Столітті» залишається незмінним - 60,1%.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого п.р. компанія Bremille Investments Limited, власником якої опосередковано є Олег Салмін, вирішила продати 50% акцій компанії Ovaro Holding Limited, що володіє близько 60,1% акціонерного капіталу девелоперської компанії «XXI Століття», компанії DCH IMMO Limited, власником якої опосередковано є Олександр Ярославський. Сума операції становила близько 10,3 млн. дол.

Нагадаємо, 100% акцій Ovaro Holding Limited належать генеральному директорові і виконувачу обов'язків голови ради директорів «XXI Століття» О.Салміну.

Довідка УНІАН. Компанія «XXI Століття» – український девелопер. З грудня 2005 року акції компанії котируються на Лондонській фондовій біржі (залучено 139 млн. дол.). У травні 2007 року компанія здійснила випуск євробондів і залучила 175 млн. дол. під розвиток проектів нерухомості в Україні. Торгівля акціями компанії на Лондонській фондовій біржі була припинена через неоприлюднення аудируваної фінансової звітності за 2009 рік. З 26 січня 2011 р. торгівлю акціями девелопера відновлено.