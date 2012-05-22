НКЦПФР продовжила АУФТ статус саморегульованої організації ще на 5 років

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) ухвалила рішення про надання Асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ) статусу саморегульованої організації (СРО), яка об'єднує професійних учасників фондового ринку - торговців цінними паперами, на п'ять років.

Як повідомили УНІАН в АУФТ, таке рішення було ухвалене сьогодні, 22 травня, під час засідання НКЦПФР.

Нагадаємо, що АУФТ вперше одержала статус єдиної саморегульованої організації торговців цінними паперами в 2009 р., термін дії свідоцтва становив три роки.

Станом на травень 2012 р. в АУФТ налічувалося 750 членів. Основне завдання асоціації – захист інтересів усіх учасників організації шляхом нормативних ініціатив, мета яких – забезпечення стабільного розвитку і модернізації фондового ринку України.