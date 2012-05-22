Індекс Української біржі сьогодні знизився, ПФТС - виріс

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 22 травня, знизився на 1,38% - до 1128,14 пункту, повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 145,7 млн грн, із них на фондовому ринку - 41 млн грн, на терміновому ринку - 104,5 млн грн.

Лідерами зниження на Українській біржі серед паперів, що активно торгуються, стали акції "Азовсталі" (знизилися на 3,70%), "Центренерго" (на 3,63%), "Мотор Січі" (на 2,60%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 22 травня підвищився на 0,12% - до 435,15 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 187,7 млн грн, при цьому на державні облігації припало 182,7 млн грн, на облігації підприємств - 2,9 млн грн, на акції - 1,9 млн грн.