Мінфін сьогодні задовольнив єдину заявку на ОВДП на 3,601 млн дол.

Міністерство фінансів України сьогодні задовольнило єдину заявку, яка була подана на покупку дворічних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляється на сайті міністерства.

Сума, залучена до держбюджету від продажу таких паперів, склала 3,601 млн дол., при цьому їхня прибутковість, порівняно з останнім результативним розміщенням валютних ОВДП з меншим терміном обігу, була знижена з 9,3% до 9,2% річних.

Мінфін сьогодні відмовився задовольняти заявки на покупку валютних паперів з терміном обігу 12 місяців. Інші запропоновані до розміщення ОВДП не отримали жодної заявки.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, в січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило ОВДП на 14,5 млрд грн, 614,1 млн дол. і 276,3 млн євро.

Загальний обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу (за сумою основного боргу), в квітні виріс на 2% - до 174,28 млрд грн.