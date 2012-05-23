ФДМУ виставив на продаж Керченський судноремонтний завод

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з продажу цілісного майнового комплексу державного підприємства "Керченський судноремонтний завод". Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 23 травня ц.р. Згідно з повідомленням, початкова вартість пакета акцій становить (з ПДВ) 31 млн 312 тис. грн (зокрема ПДВ - 5 млн 219 тис. грн). Конкурс з продажу акцій заводу відбудеться 12 липня ц.р. Довідка УНІАН. ДП «Керченський судноремонтний завод» займається ремонтом суден різного призначення, будівництвом маломірних суден, виробництвом продукції машинобудування тощо. Підприємство розташовується в бухті Керченської протоки, в центральній частині м.Керч. Частина активів підприємства наразі знаходиться в податковій заставі. Збитки підприємства за підсумками першого кварталу 2012 р. склали 1 млн 260 тис. грн, кредиторська заборгованість - 23,9 млн грн, дебіторська, - 1,4 млн грн, вартість активів - 29 млн грн.

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